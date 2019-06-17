شكرا لقرائتكم الأهلى يفاوض هيدرسفيلد الإنجليزى شفهياً لضم رمضان صبحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل النادى الأهلى فى مفاوضات شفهية مع نظيره هيدرسفيلد الإنجليزى لضم رمضان صبحى بشكل نهائى أو لتجديد إعارته لمدة موسم إضافى.

وبحسب مصدر داخل جهاز الكرة بالفريق، فإن الأهلى لم يرسل أى عرض رسمى ولم يتم مخاطبة هيدرسفيلد رسميا حتى هذه اللحظة، ولكن هناك جلسة وشيكة معهم سيتم فيها وضع النقاط على الحروف وستتضح بناء عليها الرؤية سواء باستمرار رمضان صبحى فى الأهلى من عدمه".

وخاطب هيدرسفيلد صبحى للانتظام فى تدريباته بداية من يوم 2 يوليو المقبل فور انتهاء فترة إعارته للأهلى.