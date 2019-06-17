نجم الأهلى يقود منتخب أنجولا فور وصولهم إلى مصر...

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة منتخب أنجولا إلى مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، بصالة 4 التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة فى مصر فى الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

واستقبل المهندس أحمد فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، وعدد من قيادات الشركة، وعدد من إدارة العلاقات العامة، الفريق بالورود فور إنهاء اجراءات السفر.

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ويقع منتخب أنجولا ضمن المجموعة الخامسة، والتى تضم كلا من منتخبات تونس ومالى وموريتانيا، وتقيم فى مدينة السويس، حيث أن مباريتها تقام على ستاد السويس الرياضى.

ويضم منتخب أنجولا المهاجم جيرالدو دا كوستا، المحترف فى صفوف الأهلى المصرى، حيث يقود جيرالدو البعثة فى مصر بإعتبار أنه أكثر لاعب يعرف معالم القاهرة.