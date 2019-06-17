كاف يشيد بالفرعون المصرى محمد صلاح فى ودية غينيا...

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جدة - عمرو شويل أشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بالفوز المعنوى لمنتخب مصر على غينيا بنتيجة 3 / 1 فى ودية أمس بملعب "برج العرب"، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى بطولة كأس الامم الأفريقية التى تستضيفها مصر بداية من الجمعة المقبل.
وذكر الموقع الرسمى للكاف، أن نجم ليفربول الإنجليزى محمد صلاح قدم عرضاً مميزاً بعدما حل بديل آخر 30 دقيقة، حيث صنع هدفين متأخرين لأحمد على وعمر جابر لتضمن مصر الفوز بعدما عادل سورى كابا نجم منتخب غينيا، هدف مروان محسن المبكر.
وأكد الموقع أن صلاح منح منتخب مصر الافضلية داخل أرض الملعب، كما قدم لمحة فنية رائعة فى الدقيقة 78 حين راوغ كيتا حارس غينيا مرتين قبل أن يسدد كرة ارتدت من القائم لكنها وجدت المتابعة من أحمد على الذى استعاد التقدم للفراعنة، بينما أهدر فرصة من مسافة قريبة فى الدقيقة 84، ثم مرر تمريرة حاسمة أخرى بعدها بدقيقتين لزميله عمر جابر الذى سدد كرة ارتطمت بالدفاع لتسكن الشباك.
وأوقعت قرعة بطولة كأس الامم الأفريقية منتخب مصر فى المجموعة الاولى بجانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوى، فيما يلعب غينيا فى المجموعة الثانية مع نيجيريا ومدغشقر وبوروندى.
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