شكرا لقرائتكم لو هتشجع فى الاستاد.. الاعتداء على اللاعبين أو الحكام = السجن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياضة أخلاق، والكورة بتجمع ما بتفرقش، وتشجيعك لفرقتك لا يفقدك احترامك للمنافس، ومن هذا المنطلق وضع قانون الرياضة ليضمن منافسة رياضية شريفة تجمع بين الفرق المتنافسة.

المادة (89) من قانون الرياضة، نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو احد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.