شكرا لقرائتكم أحمد حجازى يحتفل بيوم الأب على طريقته الخاصة فى معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل الدولي المصري أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الانجليزي بيوم الأب على طريقته الخاصة. ونشر حجازى صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام لنجليه أدم وسفيان برفقة جدهما، معلقا عليها: يوم "الأب". Advertisements

حجازي ويستعد حجازي مع منتخب الفراعنة لخوض اولى مباريات دور المجموعات في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الجمعة المقبل أمام منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة الدولي. وتضم مجموعة منتخب مصر كل من زيمبابوي، الكونغو، وأوغندا، حيث تقام البطولة القارية في مصر خلال الفترة بين 21 يوليو إلى 19 يولية المقبل .

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