شكرا لقرائتكم محمد صلاح مع عماد نبيل "دونجا" من معسكر المنتخب ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى صورة تجمعه بزميله فى صفوف الفراعنة عماد نبيل "دونجا" من معسكر المنتخب ببرج العرب. وحرص صلاح على نشر صورته مع دونجا عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام. وسينهى منتخب مصر معسكر برج العرب اليوم قبل أن يحصل اللاعبين على راحة 6 ساعات استعدادا لخوض الاستعدادات النهائية لمواجهة زيمباروى الجمعة المقبل فى انطلاق كأس الأمم الأفريقية.

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