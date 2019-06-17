تفاصيل البلاغ ضد "بين سبورت" وعلاء صادق والعقوبة المتوقعة من الإتحاد الإفريقي

الموجز

تقدم المحامي أيمن محفوظ ا بخطاب رسمي للاتحاد الإفريقي؛ للمطالبة بفرض عقوبات على "بين سبورت" وعلاء صادق؛ حيث ظهر المحلل الرياضي لقنوات "بين سبورت" المدعو علاء صادق على قناة "مكملين"، واتهم مصر بتقديم رشاوٍ لرئيس الاتحاد الإفريقي؛ لتفوز مصر بتنظيم كاس الأمم الإفريقية.

وأضاف محفوظ أنه طبقا للبند رقم 131 من لائحة الاتحاد الإفريقي بشأن السلوك الهجومي بأن أي شخص يهين شخصًا بأي شكل من السبل، وخاصة باستخدام الإيماءات الهجومية أو اللغة، سوف يعاقب، وإذا كان ضحية الهجوم هو الكاف نفسه أو إحدى هيئاته أو مسئوليه، فإن العقوبة تتضاعف مع توقيع غرامة لا تقل عن 10000 دولار أمريكي.

وأكد محفوظ أن الاتحاد الإفريقي في العقد الذي يربطه مع ‏شركة "لاجاردير" الفرنسية المالكة لحقوق النقل التليفزيوني لبطولاته الكروية المختلفة والتي بموجبها تحتكر شركة "بين سبورت" إذاعة تلك المباريات، لا يمنع ذلك العقد من حقوق الاتحاد الإفريقي في توقيع عقوبات على القنوات صاحبة البث، مثلما كان الأمر حين أذاعت مصر مباراة إفريقية، وتم توقيع غرامة على مصر قدرها 2 مليون دولار؛ فبالتالي وطبقًا للائحة الاتحاد الإفريقي يجوز توقيع غرامة على "بين سبورت".

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وطالب محفوظ في ختام الخطاب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم بفرض إيقاف المتعدي علاء صادق على الاتحاد الإفريقي ودولة مصر الرائدة في إفريقيا بعقوبات مماثلة بإلزام "بين إسبورت" بمنع ظهور علاء صادق لتحليل المباريات على قنواتها وتوقيع غرامة عليها. وإذا لم تستجب بين سبورت، يجوز تصعيد الأمر للفيفا لإيقاف النشاط الكروي الدولي لقطر.

كما طالب باتخاذ كافة الإجراءت القانونية التى تحفظ حق الاتحاد الإفريقي وحق مصر وإظهار قوة الاتحاد الإفريقي في الحفاظ على هيبته وسمعته.