منتخب مصر ينهي معسكره ببرج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: انهى منتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفريق، معسكر برج العرب، استعدادا لمنافسات كأس أمم أفريقيا 2019. ووفقا لما جاء بالحساب الرسمي على "فيس بوك" للاتحاد المصري لكرة القدم "اختتم المنتخب الوطني معسكره بمدينة برج العرب والذي استمر لمدة 11 يوما تخلله اداء مباراتين وديتين امام منتخبي تنزانيا وغينيا وفاز فيهما المنتخب الوطني في اطار الاستعداد لبطولة الامم الافريقية". Advertisements وحقق منتخب مصر فوزا وديا على تنزانيا بهدف نظيف، بينما فاز على منتخب غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف. واختتم اتحاد الكرة بيانه "يغادر الفريق برج العرب في الساعة الواحدة والنصف ظهراً متوجها إلى القاهرة استعدادا للبطولة بعدما ادى المران الاخير صباح اليوم الإثنين، ويبدا غدا الثلاثاء تدريباته استعدادا لمباراة الافتتاح". ويفتتح منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري بملعب استاد القاهرة الدولي.

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