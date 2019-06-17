بعد التعادل مع قطر .. مدرب باراجواي يرفض دعوة منتخبات أجنبية للمشاركة بكوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أعرب المدير الفني لمنتخب باراجواي لكرة القدم، ادواردو "توتو" بيريزو، عن رفضه للشكل الحالي لبطولة كوبا أمريكا، التي خاض فيها فريقه أولى مبارياته أمس الأحد أمام المنتخب القطري وتعادل معه بنتيجة 2 / 2.

وانتقد المدرب الأرجنتيني شكل البطولة الحالي وتحديدا دعوة المشاركة التي توجه لمنتخبات من خارج قارة أمريكا الجنوبية.

وقال بيريزو في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "أ س" الإسبانية: "كوبا أمريكا بالمنتخبات الأمريكية فقط ستكون أكثر منطقية، لا نرى مدعوين في كأس أمم أوروبا، علينا أن نقيم كوبا أمريكا مع فرق من أمريكا الشمالية للتوحيد بين كونميبول (اتحاد الكرة لأمريكا الجنوبية) وكونكاف (اتحاد الكرة لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)".

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وتوجه كوبا أمريكا دعوات لمنتخبات من خارج أمريكا الجنوبية للمشاركة فيها منذ العام 1993، وكانت منتخبات الكونكاكاف صاحبة النصيب الأكبر من هذه الدعوات.

يشار إلى أن المكسيك شاركت في كوبا أمريكا 10 مرات، تلتها كوستاريكا برصيد خمس مشاركات ثم الولايات المتحدة برصيد أربع مشاركات.

وكانت نسخة 2016 من كوبا أمريكا هي النسخة الأخيرة التي شهدت مشاركة منتخبات من الأمريكيتين فقط، وكانت تلك البطولة قد أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وشارك فيها، بخلاف البلد المضيف، كل من البرازيل والمكسيك والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وأوروجواي والإكوادور وكوستاريكا جامايكا وبنما وهايتي وباراجواي وبيرو وبوليفيا وفنزويلا.

يذكر أنه تم دعوة قطر مرة أخرى للمشاركة في كوبا أمريكا 2020 بجانب أستراليا التي ستشارك في البطولة الأمريكية الجنوبية للمرة الأولى في تاريخها.