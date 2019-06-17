بالصور- وصول منتخب أنجولا للمشاركة في أمم أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، بعثة منتخب أنجولا الذي وصل للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وأوضحت مصادر بالمطار، أن المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قيادات الشركة، استقبل الفريق داخل صالة 4 والتي المخصصة لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في البطولة.
واستقبل فريق من إدارة العلاقات العامة، الفريق بالورود وتابع إنهاء إجراءات وصولها منذ لحظة وصولهم وحتى خروجهم من المطار.
يذكر أن منتخب أنجولا في المجموعة الخامسة والتي تصم تونس ومالي وموريتانيا.
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