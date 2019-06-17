ملامح الاستعداد لأمم أفريقيا.. تفوق نسور قرطاج.. وترنح المغرب وسلبية نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تنطلق بعد 4 أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر من الفترة 21 يونيو إلى 19 يوليو، من خلال المباراة الافتتاحية بين منتخب مصر وزيمبابوي ضمن منافسات الجولة الأولى.



وشهدت الفترة الماضية استعدادات الـ24 منتخباً المشاركين في البطولة الإفريقية، استعداداً لخوض منافسات بطولة الكان.



ونستعرض لكم في التقرير التالي أبرز ملامح وديات المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019:



مجموعة مصر



عرفت المباريات التحضيرية للمنتخبات التي تقع في المجموعة الأولى مع منتخب مصر، أداءً متواضعاً، حيث انتهت أغلب المباريات بنتيجة التعادل باستثناء المباراة الوحيدة التي لعبها المنتخب الأوغندي أمام ساحل العاج والتي انتهت بهدف نظيف لأوغندا.



بينما سقط منتخب الكونغو في فخ التعادل في المباراتين التحضيريتين للبطولة أمام منتخب بوركينا فاسو وكينيا.



وكذلك الأمر بالنسبة للمنتخب الزيمبابوي الذي أنهى مبارياته الودية بنتيجة التعادل أمام منتخبات نيجيريا وتنزانيا.



ونجح المنتخب الوطني في تحقيق نتيجة الفوز خلال مباراتين وديتين لعبهما تحضيراً للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.



وبدأ المنتخب المصري استعداداته للبطولة بمواجهة منتخب تنزانيا، واستطاع تحقيق الفوز بهدف نظيف سجله أحمد المحمدي.



واختتم المنتخب مبارياته الودية بالفوز على منتخب غينيا بنتيجة (3-1) سجلها كلاً من مروان محسن، أحمد علي وعمر جابر.



ويقص منتخب الفراعنة شريط البطولة بملاقاة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة.



شمال أفريقيا



تونس



لعب منتخب تونس مباراتين وديتين خلال استعدادهم للمشاركة في أمم أفريقيا، بمواجهة كلاً من منتخبات العراق وكرواتيا.



وحقق منتخب نسور قرطاج الفوز في كلا من المباراتين بالفوز على العراق بنتيجة (2-0) و(2-1) على المنتخب الكرواتي.



وتلعب تونس آخر مبارياتها الودية مساء اليوم، أمام منتخب بوروندي قبل أن تواجه منتخب أنجولا في المباراة الافتتاحية لها في كأس الأمم.

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المغرب



حقق المنتخب المغربي نتائج سلبية خلال استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019، وسط المشاكل التي تسود داخل معسكر المنتخب بعد مغادرة المهاجم عبد الرزاق حمد الله.



ولعب المنتخب المغربي مباراتين وديتين أمام منتخبي جامبيا وزامبيا، خسر كلاهما بنتيجة (1-0) و (3-2) على التوالي.

وتستعد المغرب لبدء مبارياتها في البطولة بملاقاة منتخب ناميبيا.



الجزائر



قدم المنتخب الجزائري أداءً طيباً خلال مبارياته التحضيرية استعداداً للمشاركة في أمم أفريقيا، من خلال لعب مباراتين وديتين.



وافتتح المنتخب الجزائري مبارياته الودية بالتعادل أمام منتخب بوروندي بهدف لمثله، بينما حقق الفوز في المباراة الثانية أمام منتخب مالي بنتيجة (3-2).



ويبدأ المنتخب الجزائري مبارياته في كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب كينيا.



مشاركات سلبية



نيجيريا



فشل المنتخب النيجيري في مبارياته التحضيرية للمشاركة في مافسات كأس الأمم الأفريقية، بعد النتائج السلبية التي حققها.



ولم يفز المنتخب النيجيري في أي من المباراتين الوديتين التي لعبهما استعداداً لبطولة الكان، حيث تعادل أمام منتخب زيمبابوي سلبياً، وخسر بهدف نظيف من منتخب السنغال.



ويلعب المنتخب النيجيري أمام منتخب بوروندي في المباراة الافتتاحية له في البطولة الإفريقية.



غانا



خاض المنتخب الغاني مباراة ودية وحيدة استعداداً للمشاركة في أمم أفريقيا أمام منتخب جنوب أفريقيا.



وجاء تحضير المنتخب الغاني للبطولة سلبياً بعدما انتهت المباراة أمام منتخب البافانا بافانا بدون أهداف.



ويخوض المنتخب الغاني أول مبارياته في البطولة أمام منتخب بنين.