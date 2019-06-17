مروان محسن.. قاهر "فيروس سي" والرباط الصليبي.. والإسماعيلي أعطاه قبلة الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تألق مروان محسن مع المنتخب الوطني، خلال مواجهة غينيا في آخر استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية.

وسجل مروان محسن هدف المنتخب الأول من تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الغيني، ليمنح المنتخب المصري التقدم بالمباراة التي انتهت بفوز مصر (3-1).

ويشهد مركز رأس الحربة منافسة بين الثلاثي مروان محسن مهاجم الأهلي، وأحمد علي مهاجم المقاولون، وأحمد حسن كوكا مهاجم أوليمبياكوس اليوناني.

ونال مروان صاحب الـ30 عاما، إشادة كبيرة بعد مباراة الأمس، فقال عماد متعب مهاجم الاهلي والمنتخب السابق، في تحليله للمباراة، إن مروان يملك إمكانيات تجعله مهاجم مصر الأول.

وشارك مروان محسن في 31 مباراة دولية، بواقع 15 مباراة ودية، و9 بتصفيات إفريقيا لكأس الأمم، و4 مباريات بنهائيات كأس الأمم، و3 مباريات بكأس العالم.

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وسجل مروان 7 أهداف، هدفان في وديتين، و5 أهداف بتصفيات إفريقيا لكأس الأمم.

مروان بدأ مسيرته في بتروجيت، لينضم للمنتخب الأوليمبي في أوليمبياد لندن 2012.

وأصيب مروان في عام 2012بـ"فيروس سي" ليبتعد عن الملاعب فترة طويلة، قبل أن يعود من خلال تجربة احترافية مع جل فيسنتي البرتغالي بصحبة حسام حسن زميله في المنتخب الأوليمبي ولاعب المصري وسموحة السابق، ولكن لم تكلل التجربة بالنجاح، بعد هبوط الفريق، ليرحل مجانا ويعود للدوري المصري من بوابة الإسماعيلي الذي أعطاه قبلة الحياة للعودة من جديد للتألق.

عاد مروان للنادي الإسماعيلي موسم 2015 - 2016، ليخوض مع الدراويش موسم وحيد، نجح خلاله في المشاركة أساسيا في 32 مباراة حيث غاب مباراتين فقط، وسجل 14 هدفا، وصنع 8 أهداف، لينضم بعدها للنادي الأهلي ويبدأ مسيرته مع المارد الأحمر المستمرة حتى الآن.

تعرض مروان محسن لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع المنتخب الوطني بكأس الأمم الإفريقية، خلال مواجهة المغرب بربع النهائي، ليغيب عام كامل عن الملاعب قبل أن يعود قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم، ويحجز مكانه أساسيا ويبقى المهاجم الوحيد في صفوف الفراعنة بالمونديال.

وخاض مروان هذا الموسم 23 مباراة مع النادي الاهلي، بواقع 16 مباراة بالدوري، سجل خلالهم 6 وصنع 3، ولعب 7 مباريات بدوري الأبطال، سجل خلالهم هدفين.