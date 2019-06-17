كشاف الـCAN.. أجيبونج موهبة السيتي الباحث عن إعادة غانا في كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - أوشكت نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 على الانطلاق وقبل قص شريط البطولة التي تحتضنها الأراضي المصرية يقدم "الخليج 365 " سلسلة خاصة حول أبرز المواهب الشابة المنتظر أن تلمع في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

في موسم (2014 -2015) بدأ الشاب الغاني توماس أجيبونج حلمه مع الكرة فكانت الانطلاقة عبر أكاديمية رايت دريم في سن 16 عامًا ليشارك في مركز الجناح الأيسر.

حلم الشاب الغاني تحول لحقيقة بعدما أعطاه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فرصة الانضمام لفريق الشباب تحت سن الـ21 عامًا.

تواجد صاحب الـ 22 عامًا لم يستمر طويلاً في بلاد الضباب ليتجه لخوض تجربته الأولى وتحديدًا بانتقاله لصفوف تفينتي الهولندي في صيف موسم (2015 -2016) بعدما رحل عن السيتي على سبيل الإعارة.

موهبة الشاب الغاني جعلته ينطلق مع الفريق الأول بتفينتي ليشارك في 14 مباراة أحرز خلالها هدفًا وصنع مثله.

وفي موسم (2016 -2017) واصل أجيبونج تجاربه في الدوري الهولندي من خلال الانتقال لصفوف بريدا ليشارك في 31 مباراة بدوري الدرجة الأولى ليسجل ثلاثة أهداف ويصنع أربع تمريرات حاسمة.

وصعد أجيبونج مع بريدا للدوري الممتاز ليقوم الفريق الهولندي بتجديد عقد إعارة اللاعب الغاني ليشارك في موسم (2017-2018) في 12 مباراة دون أن يسجل أو يصنع هدف.

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وفي الموسم المنقضي، انتقل الموهبة الغانية لصفوف هيبرنيان الأسكتلندي على سبيل الإعارة مجددًا من صفوف مانشستر سيتي ليخوض مع فريقه تسع مباريات بالدوري.

وبعد انتهاء إعارة أجيبونج مع هيبرنيان عاد اللاعب مجددًا لصفوف مانشستر سيتي ليصبح أمام الدولي الغاني فرصة لإثبات الذات من أجل تجديد عقده مع السيتيزنز في ظل انتهاء عقده في الصيف الجاري مما يحق له الرحيل لأي ناد مجانًا.

وعلى المستوى الدولي، استطاع أجيبونج رغم عدم تجاوزه حاجز الـ20 عامًا ضمان مقعدًا في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده.

بداية أجيبونج مع منتخب "بلاك ستارز" كانت في 2017 ليواجه المنتخب الأثيوبي حيث نجح اللاعب الغاني أن يسجل هدفًا في فوز كاسح بنتيجة (5-0) ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

صاحب الـ23 عامًا واصل انضمامه للمنتخب الغاني حيث تواجد في أربع مناسبات، فكان آخر ظهوره أمام المنتخب الكونغولي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم والتي ستقام في الصيف الجاري على الأراضي المصرية.

ويتطلع أجيبونج أن يساهم في قيادة منتخب بلاده لتتويج غائب حيث لم يستطع المنتخب الغاني صاحب الألقاب الأفريقية الأربعة أن يتوج باللقب القاري منذ نسخة 1982 والتي أقيمت على الأراضي الليبية.