كشاف الـ CAN.. "روبين نيجيريا" زار شباك برشلونة ومحط أنظار ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - أوشكت نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 على الانطلاق، وقبل قص شريط البطولة التي تحتضنها الأراضي المصرية، يقدم "الخليج 365" سلسلة خاصة حول أبرز المواهب الشابة المنتظر أن تلمع في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

فرض النيجيري سامويل شوكويزي، جناح فياريال الإسباني، نفسه بين أبرز المواهب الشابة بالليجا، ليلفت أنظار الألماني جيرنوت روهر، المدير الفني لنيجيريا، ويقوم باستدعاءه إلى قائمة المنتخب لقيادة هجوم النسور في أمم إفريقيا.

صاحب الـ20 عامًا تألق مع الغواصات الصفراء في الموسم المنقضي (2018-19)، وسجل ثمانية أهداف في جميع المسابقات، منهم هدف في شباك ضيفه برشلونة خلال شهر إبريل الماضي بالدوري الإسباني، باللقاء الذي انتهى (4-4).

شوكويزي المولود يوم 22 مايو 1999 في ولاية أبيا النيجيرية بدأ لعب كرة القدم وهو في سن الثامنة من عمره، قبل أن يلعب مع أكاديمية دياموند النيجيرية، ليلتحق منها إلى صفوف شباب فياريال الإسباني مقابل 500 ألف يورو.

وتدرج النجم الشاب سريعًا في الفئات العمرية حتى تم تصعيده للفريق الثاني، ليدون أول ظهور له كبديل يوم 15 إبريل 2018، حيث شارك أمام سي إي ساباديل بلقاء انتهى (1-1) في الدوري الإسباني للدرجة الثانية "بي".

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وظهر شوكويزي لأول مرة مع الفريق الأول يوم 20 سبتمبر 2018 أمام رينجرز الأسكتلندي في دور المجموعات للدوري الأوروبي (2018-19)، وسجل أول أهدافه في الدوري الإسباني أمام رايو فاليكانو في شهر نوفمبر الماضي.

وتم تشبيه لاعب فياريال الشاب بالنجم الهولندي آريين روبين، جناح بايرن ميونيخ الألماني السابق، نظرًا لسرعته الفائقة ومهاراته في المراوغة، ليصبح محط أنظار الأندية الإنجليزية لضمه لبريميرليج، على رأسهم ليفربول وفقًا للتقارير.

ويملك النجم النيجيري شرطًا جزائيًا في عقده يُقدر بأكثر من 60 مليون يورو.

وحصل شوكويزي على جائزة أفضل لاعب شاب في نيجيريا خلال شهر إبريل الماضي، ليواصل التقدم بمسيرته بعد الفوز مع نيجيريا بكأس العالم للشباب تحت 17 عامًا، التي أحرز خلالها ثلاثة أهداف كهداف لمنتخب بلاده.

وبعد تألقه في مونديال الشباب، ظهر شوكويزي لأول مرة مع المنتخب النيجيري في نوفمبر 2018 أمام أوغندا، قبل أن يتم دعوته لتمثيل النسور في أمم إفريقيا بعد رفض فياريال مشاركته في كأس العالم تحت 20 عامًا في بولندا.