كشاف الـ CAN.. فرصة للرد؟ كوندي والتألق خارج أسوار الروخيبلانكوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

أوشكت نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 على الانطلاق وقبل قص شريط البطولة التي تحتضنها الأراضي المصرية يقدم "الخليج 365 " سلسلة خاصة حول أبرز المواهب الشابة المنتظر أن تلمع في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

استطاع لاعب الوسط الكاميروني بيير كوندي أن يفرض نفسه في موسمه الأول مع ماينز بالدوري الألماني بعدما شارك في 31 مباراة منذ رحيله عن فريق العاصمة الإسبانية أتليتكو مدريد في صفقة قدرت بـ7.5 مليون يورو بالصيف الماضي.

بالطبع أرقام صاحب الـ23 عامًا عبرت عن نفسها حيث تشير الاحصائيات تواجده في الترتيب الرابع كأعلى لاعب من حيث المشاركة مع ماينز في الدوري الألماني.

وقبل الرحيل للدوري الألماني خاض لاعب الوسط الكاميروني العديد من التجارب أملاً في الالتحاق بالفريق الأول بأتليتكو مدريد لكن دون فائدة.

موسم (2014 -2015) كانت بداية ظهور كوندي ليبدأ مسيرته مع الفريق الثاني بأتليتكو مدريد.

خاض كوندي 35 مباراة مع الفريق الثاني بالروخيبلانكوس استطاع خلالها أن يسجل هدفين لكن هذه الأرقام كانت غير كافية لالتحاقه بالفريق الأول ليخوض تجربة جديدة وتحديدًا مع فريق إكسترمادورا والذي يشارك بدوري الدرجة الثانية الإسباني في موسم (2016-2017).

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وتعد هذه التجربة هيّ الأفضل في مسيرة كوندي حيث شارك في 33 مباراة مع فريقه استطاع خلالها أن يسجل 11 هدفًا ليعود مجددًا لأتليتكو مدريد بعد نهاية إعارته.

موسم الشاب الكاميروني مع إكسترمادورا لم يشفع لاستمراه في العاصمة مدريد ليرحل بعد ذلك لصفوف غرناطة الإسباني على سبيل الإعارة مرة أخرى ليثبت صاحب الـ23 عامًا مرة أخرى أنه صفقة مميزة لفريقه بخوضه 37 مباراة مع فريقه ليسجل خلالها خمسة أهداف.

على الصعيد الدولي، بدأ بيير كوندي مشواره مع منتخب الكاميرون في العام الماضي وتحديدًا عندما شارك في مباراة بوركينا فاسو الودية.

كلارنس سيدورف المدير الفني الهولندي للمنتخب الكاميروني عاد مرة أخرى للاعتماد على كوندي خلال التصفيات الأفريقية الأخيرة ليشارك في أربع مباريات بجانب خوضه مباراة البرازيل الودية والتي انتهت بفوز منتخب "السامبا" بهدف دون رد.

وبالطبع يحلم كوندي في ظهوره الأول بكأس الأمم الأفريقية بتقديم مستوى جيد في البطولة القارية خاصة أن المنتخب الكاميروني يسعى للسير على خطى ثابتة أملاً في الاحتفاظ باللقب بعد الفوز بها في النسخة الماضية على حساب المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف.