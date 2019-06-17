كشاف الـ CAN.. بيبي.. موهبة شابة تحمل آمال الأفيال إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

أوشكت نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 على الانطلاق، وقبل قص شريط البطولة التي تحتضنها الأراضي المصرية، يقدم "الخليج 365 " سلسلة خاصة حول أبرز المواهب الشابة المنتظر أن تلمع في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

يمتلك منتخب كوت ديفوار العديد من المواهب المميزة التي تنتظر السطوع في سماء أفريقيا، أبرزهم اللاعب نيكولاس بيبي نجم فريق ليل الفرنسي.

النجم الإيفواري جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية بعد تألقه مع ليل هذا الموسم، أبرزها بايرن ميونيخ الألماني، مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين.

ربما تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم انتقال بيبي إلى بايرن ميونخ باعتباره النادي الاقرب لضمه -بحسب التقارير الأوروبية- إلا أن الأمور قد يتم تأجيلها إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الافريقية.

صاحب الـ22 عامًا الذي سيكون أحد أعمدة المنتخب الإيفواري استطاع أن يسجل 22 هدفًا مع ليل في الموسم المنقضي في مختلف البطولات وصنع 11 هدفًا، ليأتي في وصافة هدافي الدوري الفرنسي خلف لنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي الذي تصدر القائمة برصيد 33 هدفًا.

بيبي بدأ مشواره الكروي موسم في نادي مغمور يُدعى Poitiers FC، ومع بداية موسم 2013/2014 انتقل إلى نادي أنجيه "ب" قضى في صفوفه موسمين قبل انضمامه إلى نادي أورليانز على سبيل الإعارة مطلع موسم 2015/2016.

فور نهاية فترة الإعارة التي امتدت لموسم واحد فقط، عاد بيبي إلى صفوف فريق أنجيه ولكن تلك المرة بقميص الفريق الأول وظل في عباءته لمدة موسمين قبل انتقاله إلى ليل الفرنسي.

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بدأ صاحب الـ22 عامًا حقبة جديدة مع ليل الفرنسي حيث كان أول ظهور له في مباراة الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي أمام فريق كان وخسر فريقه بهدفين دون رد، ومنذ ذلك الوقت لم يغب عن التشكيل الأساسي للفريق الفرنسي.

شهدت أولى مواسمه مشاركته في 36 مباراة بالدوري (بواقع 2844 دقيقة)، نجح في تسجيل 13 هدفًا وصناعة 5 آخرين.

واصل الإيفواري تألقه هذا الموسم واحتل وصافة جدول هدافي الدوري الفرنسي خلف الموهبة الفرنسية الشابة كيليان مبابي، وشارك في 38 جولة بواقع 3332 دقيقة، ساهم بـ33 هدفًا (سجل 22 وصنع 11) وقاد فريقه لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري وحجز مقعدًا في دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

على مستوى المنتخب الإيفواري، فربما يقدم بيبي حلًا مميزًا لإبراهيم كامارا المدير الفني لساحل العاج بتواجده في قائمة الفريق بجوار العديد من النجوم أصحاب الخبرات أمثال ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، جوناثان كوجيا نجم أستون فيلا وماكسويل كورنيه المتألق بقميص ليون الفرنسي.

مشاركات بيبي مع المنتخب الإيفواري بدأت في المباريات الودية الدولية، كان ضمن قائمة كوت ديفوار في بطولة كان 2017 التي استضافتها الجابون لكنه كان حبيسًا لمقاعد البدلاء.

أول مباراة رسمية لصاحب الـ22 عامًا كانت أمام غينيا في التصفيت الأفريقية المؤهلة لكان 2019، شارك لمدة 3 دقائق فقط وخسر منتخب بلاده بنتيجة 3-2.

غاب عن دعم الأفيال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الأخيرة بروسيا، ثم عاد للظهور مجددًا في تصفيات الكان ولكن تلك المرة كان حضوره قويًا حيث شارك في 3 مباريات بواقع 256 دقيقة شهدت تسجيله هدفًا.