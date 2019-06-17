باريس يقرر إجراء “تغيير”.. ونيمار أول “الضحايا”

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مستعد لبيع المهاجم نيمار، وذلك بعد عودة المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو إلى النادي مجدداً.

وانضم اللاعب البرازيلي الدولي إلى بطل فرنسا قادما من برشلونة في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو في أغسطس 2017، في صفقة أثارت الجدل كثيراً، لكنه غاب لفترة طويلة في موسم 2018-2019 بسبب الإصابة والإيقاف وشارك في 17 مباراة في الدوري فقط وأحرز 15 هدفا.

وقالت صحيفة “ليكيب” يوم الأحد إن باريس سان جيرمان يفكر في بيع عقد اللاعب البرازيلي البالغ عمره 27 عاما لو وصل العرض المناسب، وسط تكهنات برغبة برشلونة، ناديه السابق، بإعادته إلى ملعب “كامب نو” مجدداً.

ويتردد أن نيمار لا يشعر بالراحة في النادي وأبلغ أقاربه بأنه يواجه صعوبات في فرنسا حتى قبل اتهامه باغتصاب امرأة في فندق في باريس في مايو فيما نفى اللاعب ارتكاب أي مخالفة.