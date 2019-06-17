3 ميداليات لمصر في اليوم الثاني ببطولة العالم للكونغ فو بالصين

نجح لاعبو منتخب مصر للكونغ فو في إضافة 3 ميداليات جديدة لبعثة الفراعنة المشاركة في بطولة العالم المقامة حاليًا في الصين ليرتفع رصيد الفراعنة إلى 16 ميدالية حتى الآن. الفراعنة إلى 16 ميدالية حتى الآن. ونجح مازن مدحت في تحقيق ميدالية ذهبية جديدة لمصر فى منافسات الاساليب ملاكمه شاولين كما حصلت آية محمود أحمد على ميدالية برونزية ونور محمد على فضية تايجى. وتالق أبطالنا فى حصد الميداليات بواقع 4 ميداليات ذهبية ، و9 ميداليات فضية، و3 برونزيات.

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