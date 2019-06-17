نجح لاعبو منتخب مصر للكونغ فو في إضافة 3 ميداليات جديدة لبعثة الفراعنة المشاركة في بطولة العالم المقامة حاليًا في الصين ليرتفع رصيدالفراعنة إلى 16 ميدالية حتى الآن.
ونجح مازن مدحت في تحقيق ميدالية ذهبية جديدة لمصر فى منافسات
وتالق أبطالنا فى حصد الميداليات بواقع 4 ميداليات ذهبية ، و9 ميداليات فضية، و3 برونزيات.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 ميداليات لمصر في اليوم الثاني ببطولة العالم للكونغ فو بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.