طاهر محمد يقترب من الانضمام للأهلي

علمت بوابة الوفد أن طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب اقترب بشدة من الإنضمام للنادي الأهلي، واشارت المصادر أن بيان نادي المقاولون العرب الصادر اليوم، والذى أعلن فيه موافقة النادي على

العرض الأعلى سعرًا هو تمهيد لانضمام اللاعب للأهلي.

وكشفت مصادر داخل المقاولون، أن الأهلي سيقدم عرضا ماديا كبيرا بالإضافة لحصول ذئاب الجبل على خدمات

ثنائي الأهلى أحمد علاء وباسم علي ضمن الصفقة.

وكان الجهاز الفني لفريق المقاولون حدد اللاعبين اللذين يريدهما ضمن صفوف ذئاب الجبل في صفقة طاهر، كما أن إدارة النادي تنوي استقدام مهاجمين أحدهم افريقي، لتعويض رحيل طاهر و أحمد علي المحتمل أيضًا.