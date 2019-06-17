منتخب اليد يقيم معسكرًا بالمركز الاوليمبي استعدادات لكأس إفريقيا

يبدأ المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة الإسبانى روبرتو جارسيا معسكره الإعدادي بالمركز الأوليمبي بالمعادي يوم السبت المقبل، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.
وقال الإسبانى روبرتو جارسيا لمنتخب اليد، إن الأجهز فنيًا من اللاعبين سينضم للقائمة النهائية المشاركة بكأس أمم إفريقيا لكرة اليد التي تقام في شهر ييناير المقبل.
ويحضر هشام نصر رئيس اتحاد اليد المعسكر التدريبي للمنتخب بالمركز الأوليمبي بالمعادي من أجل دعم وتحفيز الجهاز الفني واللاعبين لتتويج بأمم إفريقيا.
جديرًا بالذكر أن مصر تحتضن بطولة كأس العالم لركة اليد رجال عام 2021.
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