نادي صيني يقدم عرضًا مغريًا لتوماس مولر

اقترب توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ الألماني، من الرحيل عن العملاق البافاري متجهًا إلى الدوري الصيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت صحيفة كيكر الألمانية في تقرير نشرته صباح اليوم الاثنين، أن أحد الأندية الصينية تقدم بعرض مغري لتوماس مولر من أجل مغادرة النادي البارفاري.

وأوضحت التقرير أن النادي الصيني قدم عرضًا مغريًا لمهاجم بايرن ميونيخ بلغت قيمته 25 مليون يورو سنويًا، ما يعد اكثر مما يتقاضاه مع ناديه الحالي، الأمر الذي قد يدفع اللاعب للموافقة على العرض، ويتقاضي مولر راتبًا سنويًا مع نادي بايرن ميونيخ قيمته 15 مليون

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يورو.

وأضافت الصحيفة أن إدارة بايرن ميونيخ قد ترفض العرض الصيني، خاصة يقدم أداءً مميزًا مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بعقد مع بايرن ميونيخ يمتد حتى يونيو 2021.

جدير بالذكر أن يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا قرر استبعاد رباعي المانشافت توماس مولر وبواتينج ومسعود أوزيل ماتس هوملز، مرجعًا ذلك لكبر سن هؤلاء اللاعبين.