المقاولون يوافق على بيع طاهر محمد للأعلى سعرًا

وافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح على بيع طاهر محمد طاهر مهاجم الذئاب للأعلى سعرا بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض في الفترة الأخيرة أبرز هذه العروض من الأهلي

وبيراميدز بالإضافة لعرض من خارج مصر.ونفي المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة ماتردد من توقيع اللاعب للأهلى مؤكدا أن طاهرمرتبط بعد رسمي مع الذئاب ولا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة إدارة المقاولون.وأضاف المشرف على الكرة في تصريحاته الخاصة أن مصلحة المقاولون تطلب عدم التسرع في اتخاذ القرار ودراسة كل العروض قبل منح الموافقة لأي ناد والأكثر سعرا سيفوز بالصفقة.