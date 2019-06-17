سواريز: تقنية الفيديو تهدر الوقت.. لكنها تحقق العدالة

أكد لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي ونادي برشلونة الإسباني، أهمية تقنية الفيديو، بالرغم من الوقت الكثير الذي تهدره خلال المباراة.

وقال سواريز في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية مباراة منتخبي أوروجواي والأكوادور، " تقنية الفيديو ضرورية للغاية، فهي تحقق العدالة وتعمل بحيادية للفريقين، بالرغم من إهدار الوقت الكثير خلال الرجوع

لها".

واكتسحت أوروجواي نظيرتها الأكوادور برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولي من مرحلة المجموعات بكأس كوبا أميركا.

وكان حكم المباراة قرر طرد خوسيه كوينتيروس لاعب منتخب الأكوادور بعد رجوعه لتقنية الفيديو بعد تعمده الخشونة مع

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نيكولاس لوديرو لاعب منتخب أوروجواي.

وتطرق في حديثه عن الانتصار الكبير الذي حققه منتخب اوروجواي على الأكوادور قائلًا، " أعتقد أنها بداية موفقة لنا بكوبا اميركا وسنواصل بذل الجهد لتحقيق اللقب".

وأردف مهاجم برشلونة الإسباني " ما يميز الجيل الحالي لمنتخب أوروجواي هو اللعب الجماعي".

جدير بالذكر أن أوروجواي تلعب في المجموعة الثالثة بكأس كوبا اميركا مع منتخبات الأكوادور وتشيلي واليابان ممثلة عن قارة آسيا.