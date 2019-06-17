أوروجواي تمطر شباك الإكوادور برباعية في كوبا أمريكا

فاز منتخب أوروجواي علي نظيره الإكوادور برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما صباح الاثنين ضمن الجولة

الأول من بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل سجل أهداف اللقاءلوديرو، كافاني لويس سواريز في الدقائق ٦،٣٣،٤٤.

وبهذه النتيجة يحصد أوروجواي علي أول ثلاثة نقاط يحتل بها صدارة المجموعة الثالث بينما يتزيل الترتيب الإكوادور.