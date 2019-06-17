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أوروجواي تمطر شباك الإكوادور برباعية في كوبا أمريكا

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فاز منتخب أوروجواي علي نظيره الإكوادور برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما صباح الاثنين ضمن الجولة

الأول من بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل سجل أهداف اللقاء
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لوديرو، كافاني لويس سواريز في الدقائق ٦،٣٣،٤٤.

 

وبهذه النتيجة يحصد أوروجواي علي أول ثلاثة نقاط يحتل بها صدارة المجموعة الثالث بينما يتزيل الترتيب الإكوادور.

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