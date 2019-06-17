أوروجواي تمطر شباك الإكوادور برباعية في كوبا أمريكا

فاز منتخب أوروجواي علي نظيره الإكوادور برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما صباح الاثنين ضمن الجولةالأول من بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل سجل أهداف اللقاء
وبهذه النتيجة يحصد أوروجواي علي أول ثلاثة نقاط يحتل بها صدارة المجموعة الثالث بينما يتزيل الترتيب الإكوادور.
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