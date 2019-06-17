تجربة إيرانية لمدرب الإنتر الأسبق “آندريا ستراماتشوني”

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أعلن نادي استقلال طهران الإيراني، ثالث جدول ترتيب الدوري المحلي الموسم الماضي، تعيين المدرب الإيطالي “آندريا ستراماتشوني” في منصب المدير الفني للفريق بدءًا من موسم 2020/2019.

وقال ستراماتشوني “استقلال هو واحد من أهم الأندية الآسيوية، ويتمتع بتاريخ كبير، ولهذا يسعى لإنهاء الفترة الصعبة التي يعيشها منذ ستة أعوام دون أي تتويج بلقب الدوري الممتاز”.

وأضاف ستراما “احتل الفريق المركز الثالث في الدوري المحلي الموسم الماضي وودع من مرحلة دور مجموعات دوري أبطال آسيا”.

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وعن تفضيله لاستقلال على الأندية الإيطالية قال ستراما “في إيطاليا كنت على مقربة من تدريب أحد أندية دوري الدرجة الأولى، لكنني استغرقت وقتًا طويلاً للتفاوض مع استقلال طهران، وقررت قبول العرض، بعدما أظهرت إدارة النادي اهتمامًا كبيرًا بي، وجذبني العرض من جميع النواحي”.

وخاض ستراماتشوني ثلاث تجارب بعد رحيله عن الإنتر بموسم 2013/2012، بتدريب نادي أودينيزي ثم باناثينايكوس اليوناني وسبارتا براج التشيكي.

واختفى صاحب الـ 43 عامًا عن الأنظار، على مدار موسم 2019/2018 بسبب الاخفاق الكبير مع سبارتا براج، حيث رحل عن صفوفه بعدما احتل معه المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المحلي عام 2018.

وختم ستراماتشوني حديثه مع موقع استقلال طهران قائلاً “بعد باناثينايكوس وسبارتا براج، أنا سعيد لأنني لفت انتباه فريق أجنبي كبير آخر، في سن 43 عامًا، أنا محظوظ بما فيه الكفاية لمواجهة التحديات التي تظهر أمامي، في المرة الأولى التي اتصل بي فيها استقلال، لم أكن مقتنعًا بقبول العرض، ثم قررت أن أسأل بعض أفراد الكرة الإيطالية مثل جوليو فيلاسكو، والذي كانت لديه تجربة سابقة في إيران، عن طبيعة العمل في هذا البلد، وطمأنني كثيرًا”.