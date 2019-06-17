فيدال سيكتب نهايته مع برشلونة بعد كوبا أمريكا

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يدرس لاعب الوسط الدولي التشيلي “آرتورو فيدال” الرحيل عن برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، فور انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا على الأراضي البرازيلية.

لاعب يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق، قضى موسمًا واحدًا بين صفوف البرسا، لم يُكتب له النجاح، بسبب قلة مشاركته كأساسي أمام تألق الثنائي إيفان راكيتيتش وآرثر ميلو.

ويستعد فيدال، صاحب الـ32 عامًا، لإنهاء معاناته في برشلونة فور انتهاء كوبا أمريكا، بالموافقة على العرض الضخم المقدم من أحد الأندية الصينية، حسب قول موقع Soccerlink الفرنسي.

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وأكد المصدر نفسه تلقي اللاعب لعروض ملموسة من عدة أندية أوروبية، لكن العرض الصيني يبقى الأكثر إغراءً من الناحية الاقتصادية بالنسبة لفيدال، ولذلك يُفكر بجدية في قبوله واتمام الصفقة عقب كوبا أمريكا 2019.

وإذا قرر فيدال البقاء والدفاع عن فرصه في برشلونة خلال موسم 2020/2019، سيواجه منافسة صعبة، بسبب انضمام لاعب الوسط الدولي الهولندي “فرينكي دي يونج” من أياكس أمستردام بمبلغ فاق الـ 78 مليون يورو.

فيدال الذي لعب 33 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي، معظمهم من على الدكة، يمتد عقده مع البرسا حتى عام 2021.