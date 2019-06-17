رياضة | منتخب مصر يختتم معسكره الإعدادي ببرج العرب لأمم إفريقيا ويغادر للقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يختتم معسكره الإعدادي ببرج العرب لأمم إفريقيا ويغادر للقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم المنتخب الوطني معسكره بمدينة برج العرب والذي استمر لمدة 11 يوما تخلله اداء مباراتين وديتين امام منتخبي تنزانيا وغينيا وفاز فيهما المنتخب الوطني في اطار الاستعداد لبطولة الامم الافريقية.

ويغادر الفريق برج العرب في الساعة الواحدة والنصف ظهراً متوجها إلي القاهرة استعدادا للبطولة بعدما ادي المران الاخير صباح اليوم ويبدا غداً تدريباته استعدادا لمباراة الافتتاح.