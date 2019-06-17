رياضة | صور ختام منتخب مصر لمعسكر برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور ختام منتخب مصر لمعسكر برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم منتخب مصر معسكره بمدينة برج العرب والذي استمر لمدة 11 يوما تخلله أداء مباراتين وديتين أمام منتخبي تنزانيا وغينيا وفاز فيهما المنتخب الوطني في إطار الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية.

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ويغادر منتخب مصر برج العرب في الساعة الواحدة والنصف ظهراً متوجها إلي القاهرة استعدادا للبطولة بعدما أدى المران الأخير صباح اليوم ويبدأ غداً تدريباته استعدادا لمباراة الافتتاح.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.