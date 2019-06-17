رياضة | ريال مدريد يحرج بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحرج بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في مفاجأة جديدة تتعلق بمستقبل بوجبا وهي أن ريال مدريد يريد التعاقد مع بوجبا في ظل حدود مالية، لن يتم تجاوزها وإلا سيصرف النظر عن الصفقة.

وأوضحت أن ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ 120 مليون يورو للتعاقد مع بوجبا كحد أقصى، دون الاستعداد لكسر هذا الرقم في الصفقة.