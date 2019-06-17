رياضة | رئيس برشلونة يصدم جماهيره بتعليق مخيب للأمال بشأن صفقة جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يصدم جماهيره بتعليق مخيب للأمال بشأن صفقة جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة من العيار الثقيل، خرج جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لينفي وجود مفاوضات بين النادي الكاتالوني و الفرنسي جريزمان نجم أتليتكو مدريد صادما جماهير الفريق التي تنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة.

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وقال رئيس برشلونة، إنه لا يوجد أي حاجة للإسراع في صفقات الميركاتو الصيفي، مشيرا إلى أنه يتبقى 3 أشهر على نهاية سوق الانتقالات .

وكان المدير التنفيذي لأتليتكو مدريد أنخيل جيل مارين قد صرح في وقتٍ سابق أن جريزمان سينتقل لبرشلونة خلال الصيف الجاري، بعدما أعلن اللاعب نهاية مسيرته مع الروخبلانكوس.