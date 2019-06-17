رياضة | الأهلي السعودي يطلب 5 ملايين دولار لبيع "دياز" لريفر بليت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي السعودي يطلب 5 ملايين دولار لبيع "دياز" لريفر بليت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تشيلية عن أن اللاعب باولو دياز سيجبر ناديه الأهلي السعودي على موافقة انتقاله إلى فريق ريفر بليت الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "peloteroschile التشيلية إلى موافقة النادي الأهلي على طلب المدافع التشيلي وبدء التفاوض مع ريفر بليت.

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كما أصر مدرب ريفر بليت مارسيلو جالاردو على الحصول على المدافع التشيلي لضمه إلى صفوفه في الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي اشترط الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب، لكن ضغوط دياز يمكن أن تقلل هذا المبلغ.