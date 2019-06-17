رياضة | خالد بيبو: محمد الشناوي حارس الفراعنة في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بيبو: محمد الشناوي حارس الفراعنة في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد بيبو، لاعب الأهلى السابق، عن اسم حارس مرمى المنتخب فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة.

وأضاف فى مداخلة لبرنامج "ملعب 9090" الذى يقدمه إبراهيم فايق على الراديو 9090، أن محمد الشناوى، هو الأقرب لحراسة مرمى المنتخب فى البطولة، خصوصا أنه شاهده فى كأس العالم، والدليل أنه أعطى أحمد الشناوى شوطًا فى المباراة الودية الأولى أمام تنزانيا، ولعب محمود جنش، الشوط الثانى، فى حين لعب محمد الشناوى مباراة كاملة أمام غينيا".

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وأوضح أن خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب استقر بنسبة كبيرة على التشكيل الذى يخوض مباريات البطولة، قائلا: "المدرب عارف هيلعب بمين".

وتابع: "صلاح له طعم وشخصية وخبراته واضحة وفارقة، وهناك تنافس شريف بين كل اللاعبين فالكل يريد المشاركة".