رياضة | الأهلي يطيح بوليد أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطيح بوليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على رحيل وليد أزارو مهاجم الفريق حال وصول عرض رسمي قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينوي مجلس الأهلي الإطاحة بوليد أزارو لتراجع مستواه مع الإبقاء على جيرالدو وعلي معلول وجونيور أجايي في قائمة الأجانب على أن يتم التعاقد مع مهاجم إفريقي لخلافة وليد أزارو.

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ويواجه وليد أزارو انتقادات حادة لكثرة إهدار وليد أزارو للفرص السهلة أمام مرمى المنافسين وهو ما أثر على معدل أهداف الفريق.