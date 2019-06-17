رياضة | تفاصيل الصدام الناري بين زيدان ونجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل الصدام الناري بين زيدان ونجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت أيام لاعب فريق ريال مدريد، معدودة في قلعة البرنابيو، عقب جلسته مع الفرنسي زين الدين زيدان.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، عن كواليس الحوار الذي دار بين زيدان وسيبايوس لاعب الفريق، حيث أبلغه زيدان بعدم استمراره مع الفريق قائلا:" لا مكان لك معان سيبايوس، بل أن أن يقوم الأخير بالرد:"لا مشكلة.. أنا أيضا لا اريد العمل معك مرة أخرى.

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وتابعت الصحيفة أن علاقة لاعب ريال مدريد انتهت مع زيدان لذلك المدرب واللاعب اتفقان على الرحيل عن صفوف الفريق الملكي.

وذكرت الصحيفة إلى أن توتنهام يريد التعاقد مع سيبايوس حال رحيل الدنماركي كريستيان إيركسن عن صفوف الفريق اللندني هذا الصيف.