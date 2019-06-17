رياضة | مانشستر يونايتد يقفز على ثنائي برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقفز على ثنائي برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضم ثنائي برشلونة فيليبي كوتينيو وإيفان راكيتيش لتعويض رحيل بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم كوتينيو وراكيتيتش لتعويض الرحيل المحتمل للنجم الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن بول بوجبا سيمنح اليونايتد في حال رحيله، بالحصول على أموال طائلة في حالة بيعه، خاصة أنه يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2021.