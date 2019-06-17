رياضة | الأماكن المخصصة لمشاهدة أمم إفريقيا في الدقهلية

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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية الموافقة على تخصيص ٢٠ موقعا لعرض مباريات بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو.

قرار محافظ الدقهلية جاء انطلاقا من أجل الحرص على تمكين المواطن الدقهلاوى من متابعة ومؤازرة منتخب بلاده خلال المعترك الإفريقى المنتظر على أن يتم تخصيص شاشات عرض عملاقة بالأماكن التى تم تخصيصها بمراكز الشباب والأندية المختلفة على مستوى المحافظة.

وتم الموافقة على تخصيص ساحات لعرض المباريات بحوالى ٢٠ موقعا بمختلف مراكز ومدن الدقهلية وجاءت على النحو التالى:

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قسم أول (نادى عمال المنصورة ، نادى الشعب ، النادى الإجتماعى باستاد المنصورة) ، مركز المنصورة (م.ش البرامون ، مركز شباب بدواى ، مركز شباب طناح) ، مركز دكرنس (نادى دكرنس الرياضى) ، مركز نبروه (نادى نبروه الرياضى) ، مركز أجا (حديقة الطفل بشارع الجلاء) ، مركز ميت غمر ( م.ش.كوم النور ، م.ش.صهرجت الكبرى) ، قسم ميت غمر ( رئاسة مركز ومدينة ميت غمر ).

مركز المنزلة (نادى إتحاد المنزلة الرياضى) ، مركز شربين ( ستاد شربين الرياضى ) ، مركز بلقاس (نادى بلقاس الرياضى) ، مركز منية النصر ( نادى شباب بندر منية النصر) ، مركز بنى عبيد (نادى بنى عبيد الرياضى) ، مركز المطرية (نادى المطرية الرياضى) ، مركز ميت سلسيل (م.ش ميت سلسيل الرياضى) ، مركز الجمالية (م.ش.الجمالية)