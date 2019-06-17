رياضة | الأهلي يرفض رحيل "جناحه المجمد"

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رفض نادي الأهلي العرض المقدم من نادي جيل فيسنتي البرتغالي لضم محمد شريف لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي بدعوى الحاجة لخدماته في الموسم الجديد

وتمسك الأهلي باستمرار محمد شريف رغم أنه لم يشارك بشكل أساسي في عهد مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء.

وكان نادي جيل فيسنتي البرتغالي قد أرسل عرضًا رسميًا للنادي الأهلي لضم شريف على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء مقابل ٤٠٠ ألف دولار.