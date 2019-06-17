رياضة | ليونيل ميسي يقاوم الانهيار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليونيل ميسي يقاوم الانهيار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر منتخب الأرجنتين أمام كولومبيا بهدفين دون رد، في مستهل مشوار الفريقين في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ليونيل ميسي نجم راقصي التانجو أصبح أكثر نضجًا في الفترة الأخيرة، موضحة أن البرغوث يلعب دورًا قياديًا داخل وخارج الملعب.

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وأوضحت أن ميسي خرج للحديث مع وسائل الإعلام عقب الهزيمة أمام كولومبيا، وهو ما حدث معه أيضًا عقب الهزيمة القاسية لفريقه برشلونة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن ميسي دخل غرفة خلع ملابس المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة، ورفع من معنويات زملائه، خاصة وأن معظمهم من اللاعبين الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة المطلوبة.

ونقلت الصحيفة، كلمات ميسي داخل غرفة خلع الملابس، حيث قال "هذه مجرد بداية، يجب علينا أن نفكر في مباراة باراجواي، نحن جميعًا على نفس الخط، يجب علينا العمل بمسئولية حتى نصل إلى النهاية الجيدة".