رياضة | عاجل.. موعد انتقال بول بوجبا إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موعد انتقال بول بوجبا إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بأي طريقة لتدعيم خط وسط النادي الملكي.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسباني أن ريال مدريد يسعى لضم بول بوجبا في موعد أقصاه الأول من شهر يوليو المقبل وهو موعد الاستعدادات للموسم الجديد.

ويسعى ريال مدريد لخطف بول بوجبا خلال أسبوعين على أقصى تقدير بعدما أبدى نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبته في اللعب إلى الملكي.