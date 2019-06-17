الهلال يطلب من «عموري» عدم التعجل في العودة للعين الإماراتي

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

كشف تقرير صحفي اليوم الاثنين أن نادي الهلال السعودي اقترب من قطع الطريق على عدد من الأندية التي ترغب في ضم

المحترف الإماراتي عمر عبد الرحمن “عموري”.

وتواصل عدد من النافذين الهلاليين مع عموري، وطالبوه بالتريث حتى تنصيب رئيس نادي الهلال المقبل، حتى يتم تجديد عقده بشكل رسمي.

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وتحدث نافذون في الإدارة الهلالية السابقة، وعدد من إدارة المرشح فهد بن سعد بن نافل، هاتفيا مع اللاعب لإبلاغه بأن الهلال يرغب في بقائه، ولكن عليه انتظار الرئيس الجديد، إذ كشف عموري للمقربين منه عن رغبته في البقاء لإكمال التجربة التي أوقفتها الإصابة الموسم الماضي.

وتشير مصادر إلى أن نادي العين الإماراتي لم يجتمع حتى الآن مع عمر عبد الرحمن من أجل عودته، رغم أن جماهير العين تترقب عودة اللاعب إلى صفوف الفريق الإماراتي بعد عودة محمد بن ثعلوب، رئيس شركة استثمار نادي العين، لتسيير أمور النادي.

من ناحية أخرى، أوضحت المصادر أن فهد بن نافل، المرشح لرئاسة نادي الهلال، تلقى تطمينات بأن عددا كبيرا من الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب في الجمعية العمومية للنادي التي ستعقد اجتماعها، غدا الثلاثاء، تتجه للتصويت له، وهو ما يجعله مرشحا أوفر حظا من منافسه موسى الموسى.

وفي هذا الصدد، يتأهب بن نافل، بعد إعلان تنصيبه الرسمي رئيسا لنادي الهلال، لإعلان التعاقد مع جهاز فني أجنبي على مستوى عال، وكذلك شراء بطاقة البيروفي أندريه كاريلو، والتجديد مع المدافع محمد جحفلي، وحسم صفقتي حارس ومدافع أجنبيين.