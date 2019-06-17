تقارير: مانشستر يونايتد يرغب في ضم كوتينيو وراكيتيتش

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في ضم ثنائي برشلونة، فيليبي كوتينيو وإيفان راكيتيش.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن اليونايتد يرغب في ضم كوتينيو وراكيتيتش لتعويض الرحيل المحتمل للنجم الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق.

وكان بوجبا أدلى بتصريحات أمس الأحد يؤكد فيها رغبته في البحث عن تحدي جديد خارج أسوار الأولد ترافورد.

وقالت الصحيفة أن بوجبا سيمنح اليونايتد في حال رحيله، بالحصول على أموال طائلة في حالة بيعه، خاصة وأنه يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2021.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بأن كوتينيو قد أخبر زملائه في غرفة خلع الملابس بأنه يرغب في الرحيل عن برشلونة، بينما يحوم الشك حول رحيل راكيتيتش عن البارسا.