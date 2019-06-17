أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الانجليزية

ذا صن

أرسنال يرفض رحيل توريرا

يرفض نادي أرسنال الانجليزي رحيل لاعب وسط الفريق لوكاس توريرا وسط اهتمام من جانب أندية أوروبية لضم اللاعب وأبرزهم ايه سي ميلان الإيطالي.

ويتمسك أرسنال ببقاء اللاعب الذي حصلوا عليه من سامبدوريا الإيطالي الصيف الماضي مقابل 26 مليون يورو.

يونايتد يحصن راشفورد من البرسا

يتجه مانشستر يونايتد إلى رفع راتب مهاجم الفريق ماركوس راشفورد إلى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا لمنعه من الرحيل إلى برشلونة، واقناعه بالبقاء في صفوف الفريق.

ويدخل راشفورد في العام الأخير من عقده مع مانشستر يونايتد ولم يوافق على التجديد حتى الآن، حيث يرغب في الحصول على أعلى راتب داخل الفريق مثل أليكسيس سانشيز، وهو نفس الأمر الذي يرغب فيه دافيد دي خيا حارس الفريق.

ميرور

صفقة تبادلية

يرغب نادي انتر ميلان الإيطالي في اقحام لاعب الفريق ماورو إيكاردي ضمن صفقة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد من أجل خفض القيمة المالية للصفقة.

وعبر لوكاكو بشكل واضح عن رغبته في الرحيل إلى الدوري الإيطالي، لكن تبقى إمكانية اتمام الصفقة من عدمها هي المحرك الأساسي للأمر.

الصحافة الإسبانية

ماركا

مستقبل غامض

كشف النجم الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب فريق ريال مدريد، عن مستقبله مع الفريق الملكي بعد نهاية إعارته مع بايرن مونيخ وعودته للنادي الملكي.

وقال رودريجيز إنه لا يعرف مستقبله حتى الآن في ظل رغبة النادي الملكي في رحيله لخروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان.

آس

بايرن يريد بيل

دخل الدولي الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد ضمن حسابات بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد خروج الويلزي من الحسابات الفنية لزيدان.

وأفادت الصحيفة أن النادي البافاري يسعى للحصول على خدمات بيل على سبيل الإعارة.

سبورت

مانشستر يونايتد يحاول تحصين نجمه

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للاحتفاظ بنجمه ماركوس راشفورد من خلال تجديد عقده في ظل وجود محاولات من جانب ريال مدريد وبرشلونة للحصول على خدماته.

وكشفت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد تنوي تقديم عرضًا لراشفورد من خلال حصوله على راتب أسبوعي يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني.

موندو ديبورتيفو

130 مليون من بيع الثنائي

يرغب نادي برشلونة في بيع ثنائي الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو والحارس الهولندي ياسبر سيلسن في الصيف الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني يرغب في الحصول على مقابل مالي يقدر بـ130 مليون يورو من بيع الثنائي من خلال 100 مليون يورو ببيع كوتينيو و30 مليون يورو بعد بيع الحارس الهولندي.

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الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

خطوة صادمة في نابولي ضد ساري

أثار تعاقد ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق لتشيلسي مع نادي نابولي، غضب جماهير نابولي.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم إزالة لوحة الشرف التي كانت تحمل اسم ساري في نابولي، بعد تعاقده مع البيانكونيري قبل ساعات.

وأشارت إلى أنه في قت سابق في عام 2017 وضعت لوحة شرف لساري، وكتب عليا هنا ولد القائد ماوريسيو ساري، لكن الآن بعد قراره القلوب كلها تبكي.

كالتشيو ميركاتو

هدايا يوفنتوس تنتظر ساري

بعد حصول يوفنتوس على توقيع ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق لفريق تشيلسي، يكثف النادي الإيطالي جهوده لضم لاعبين جدد لصفوف حامل لقب الدوري الإيطالي.

ويرصد يوفنتوس التعاقد مع بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، وفيديريكو كييزا، جناح فيورنتينا، في أول خطوة بعد استقدام المدرب ساري لقيادة الفريق، لتكون بمثابة أول الهدايا للمدرب الجديد.

الصحافة الفرنسية

فرانس فوتبول

يوفنتوس يريد حمزة

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع حمزة رافيا لاعب فريق الشباب في أولمبيك ليون، وذلك في ظل اقتراب انتهاء فترة التعاقد الحالي معه.

اللاعب التونسي الأصل، الفرنسي الجنسية، بات محط اهتمام عدد من الأندية، إلا أنه تلقى عرضًا احترافيًا من جانب يوفنتوس من أجل ضمه بعدما وصل إلى عامه الـ20.

ليكيب

باريس مستعد لرحيل نيمار

بات نادي باريس سان جيرمان مستعدًا لرحيل نجمه، نيمار دا سيلفا، في ظل وجود حالة من عدم التفاهم بين الطرفين، حيث يرى اللاعب البرازيلي أن مستقبله بعيدًا عن الفريق.

وفي حال وصول عرض كبير من أجل ضم نيمار في الصيف المقبل، فإن مسؤولي باريس لن يمانعوا رحيل اللاعب، الذي يبدو أنه لا يريد الاستمرار كثيرًا في فرنسا.

الصحافة الألمانية

بيلد

هوملز إلى دورتموند

يخطط نادي بروسيا دورتموند، لخطف ماتس هوملز مدافع بايرن ميونيخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت بيلد، أن هوملز صاحب الـ30 عاما، سيكلف خزيمة دورتموند حوالي 20 مليون دولار بالإضافة إلى الإعلانات

كيكر

مستقبل فيرنر

تحدث رالف رانجنيك، مدرب لايبزيج السابق والمسؤول عن الرياضة في ريد بُل، عن مستقبل تيمو فيرنر مهاجم الفريق.

وقال رانجنيك، أن فيرنر صاحب الـ23 عاما، يرتبط بعقد مع الفريق حتى عام 2020، في الوقت الذي ربطت فيه تقارير بانتقال اللاعب لبايرن ميونيخ، ولكن المفاوضات شهدت تعثر.

وأضاف رانجنيك: "تيمو لا يريد تمديد تعاقده، سنحاول إيجاد حل، فليس من الجيد أن يلعب موسمه الأخير، وبالتالي يخرج في صيف 2020 بدون أي مقابل"، مقدما النصيحة له بالبقاء مع الفريق لتناسب أسلوب لعب الفريق معه.