عرض صيني ضخم لإغراء نجم بايرن ميونخ

وكشفت صحيفة "كيكر" الألمانية، عن تلقي توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، عرضًا من أحد الأندية، دون أن تفصح عن اسمه.
وتضمن العرض، حصول النجم الألماني، البالغ من العمر 29 عامًا، على راتب سنوي يبلغ 25 مليون يورو.
ورغم ذلك، فإن الصحيفة أكدت عدم اهتمام توماس مولر بالعرض الصيني، لعدم رغبته في اللعب لفريق آخر سوى بايرن ميونخ، الذي نشأ في أكاديميته.
يذكر أن توماس مولر يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2021، ويعد أحد ركائز الفريق الأساسية، حيث خاض 32 مباراة بالبوندسليجا في الموسم المنصرم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 12 آخرين.
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