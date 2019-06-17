شكرا لقرائتكم تجهيزات مكثفة بـ100 مليون جنيه لاستقبال أمم أفريقيا بالإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية استعدت بكل أجهزتها لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث بلغت تكلفة الاستعدادات حتى الآن 100 مليون جنيه.
وأشار فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه تم تطوير استاد الإسكندرية بالكامل فهو استاد عريق يستحق التطوير وتم تجهيزه بشكل غير مسبوق، كما تم تطوير المنطقة المحيطة بالاستاد بداية من مدخل الإسكندرية وحتى المنطقة المحيطة من خلال تطوير الشوارع ورفع كفاءة البنية التحتية وعودة الشكل الخاص بالأسفلت المميز للإسكندرية الخاصة بتصريف مياه الأمطار وسيتم تعميم طريقة الرصف الجديدة فى كل شوارع الإسكندرية.
كما أشار المحافظ إلى تطوير حديقة الإسعاف وتغيير اسمها إلى حديقة الاستاد بالكامل وسيتم الانتقال إلى منطقة جديدة لتطويرها فى الأحياء المختلفة.
ونوه المحافظ بتنظيم عدد من المهرجانات الثقافية التى سيتم تنظيمها مواكبة البطولة، تبدأ الجمعة القادمة وهى احتفالات تليق بالإسكندرية بالتعاون مع وزارة الثقافة، لعودة الإسكندرية عاصمة الثقافة المصرية والعربية.
وأوضح المحافظ أنه تم توفير 400 متطوع يتحدثون باللغات المختلفة لاستقبال الوفود المشاركة فى البطولة، بالإضافة إلى وضع شاشات كبرى فى بعض الشواطئ المجانية ومراكز الشباب والساحات الكبرى.
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