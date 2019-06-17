شكرا لقرائتكم الأهلى: على معلول ليس للبيع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حسم مسئولو النادى الأهلى موقفهم النهائى من بيع التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال مسئولو الأهلى بعد تشاور لجنة التخطيط فى الأمر، إن الدولى التونسى ليس للبيع مهما تكن الإغراءات المالية، مشددين على الحاجة الفنية للاعب خلال الفترة المقبلة ومن ثم صعوبة الاستغناء عنه.
كانت هناك أنباء ترددت خلال الفترة الماضية عن وجود أكثر من عرض تلقاه على معلول، إلا أن إدارة القلعة الحمراء رفض مناقشتها.
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