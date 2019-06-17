شكرا لقرائتكم المقاولون يوافق على بيع طاهر لأعلى سعر.. وينفى التوقيع للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أبدى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، موافقته على بيع طاهر محمد طاهر مهاجم الذئاب للأعلى سعرا، بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض فى الفترة الأخيرة، أبرز هذه العروض من الأهلى وبيراميدز بالإضافة لعرض من خارج مصر.

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وقال المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة، إن ما تردد من توقيع طاهر للأهلى غير صحيح بالمرة، مضيفا أن اللاعب مرتبط بعد رسمي مع الذئاب ولا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة إدارة المقاولون.

وأضاف أن مصلحة المقاولون تطلب عدم التسرع فى اتخاذ القرار ودراسة كل العروض قبل منح الموافقة لأي نادي والأكثر سعرا سيفوز بالصفقة.