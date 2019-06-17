شكرا لقرائتكم ما هو دور الخطيب وسفراء كأس الأمم الأفريقية فى البطولة؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اختيار 7 أساطير من نجوم القارة السمراء، ليكونوا سفراءا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق فى مصر الجمعة المقبل وتستمر حتى 19 يوليو.

وجاء على رأس القائمة محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر، ليصبح واجهة البطولة التى تقام على 6 ملاعب مصرية الأسبوع المقبل.

ونستعرض فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن سفراء بطولة كأس الأمم الأفريقية..

7 سفراء لبطولة كأس الأمم الأفريقية هم محمود الخطيب والجزائري رابح ماجر، والكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري يايا توريه ومواطنه ديديه دروجبا، والسنغالي الحاج ضيوف، والنيجيري نوانكو كانو.

وسيكون للسفراء دور إنسانى على هامش البطولة من خلال دعم الجمعيات الخيرية والمستشفيات والمؤسسات غير الهادفة للربح من خلال زيارات ومؤتمرات وغيرها من الأنشطة الداعمة لتلك الأعمال الإنسانية.

محمود الخطيب هو أسطورة النادي الأهلي الحية وأول لاعب فى تاريخ مصر يتوج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في أفريقيا في 1983 وخلال الثمانينات حفر اسمه فى سجلات التاريخ بعدما قاد الأهلي للتتويج بـ5 ألقاب أفريقية بجانب لقب كأس الأمم 1986 مع المنتخب الوطني.

رابح ماجر أحد أهم أيقونات منتخب الجزائر ولد في 15 فبراير 1958 وسطع نجمه مع نادي بورتو البرتغالي في الثمانينات ويكفى أنه سجل بالكعب أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا ليساهم في تتويج فريقه باللقب في 1987.

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وتوج مع منتخب الجزائر ببطولة أفريقيا في 1990 للمرة الوحيدة في تاريخه، كما قاد محاربى الصحراء لتحقيق أول فوز عربي في تاريخ المونديال بنسخة 1982 على حساب ألمانيا بنتيجة 2/1 وسجل أيضًا فى هذا الفوز التاريخي.

صامويل إيتو قاد جيلا ذهبيا من الكاميرون وتوج بلقبى أمم أفريقيا في 2000 و2002، ومع الأندية يكفى أنه حقق الثلاثية مع برشلونة في 2009 ثم كررها في العام التالي مع إنتر ميلان كأول لاعب فى تاريخ اللعبة يحقق هذا الإنجاز، وفاز بجائزة الأفضل في القارة السمراء 4 مرات.

ديديه دروجبا قاد الجيل الذهبى لكوت ديفوار إلى التأهل لكأس العالم لأول مرة فى تاريخه 2006 ثم كررها في 2010 و2014، وعلى مستوى الأندية تحول إلى أسطورة تشيلسي الإنجليزي بعجما قاده للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الوحيدة في تاريخه 2012 بجانب كل الألقاب المحلية خلال مسيرته مع البلوز، وكمكافأة لأدائه المميز تم اختياره أفضل لاعب أفريقي مرتين.

أسطورة إيفوارية أخرى وهو يايا توريه الذى توج بالثلاثية التاريخية مع برشلونة وتحول إلى أحد رموز مانشستر سيتي الإنجليزي قاد كوت ديفوار لتحقيق كأس الأمم في 2015 لأول مرة منذ 1992 والثانية والأخيرة فى تاريخ الأفيال، وعلى المستوى الشخصي توج بجائزة أفضل لاعب أفريقي 4 مرات.

الحاج ضيوف وضع السنغال على خريطة الكرة العالمية بعدما قاد أسود التيرانجا للتأهل إلى مونديال 2002 لأول مرة فى التاريخ وكان مفاجأة العالم فى تلك النسخة بعدما استهل مشواره بالفوز على فرنسا حامل اللقب وتأهل إلى ربع النهائي، وعلى المستوى الفردى توج بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين في 2001 و2002.

نوانكو كانو كان من أبرز النجوم الملهمين للعالم في التسعينات بعدما عانى من وعكة صحية أجرى على إثرها عملية جراحية فى القلب بعدما تألق مع أياكس وتوج معه بدوري أبطال أوروبا في 1995 وقاد نيجيريا للتتويج بالميدالية الذهبية في أولمبياد أتلانتا 96 ليعود بعد الجراحة الخطيرة ويتألق مع إنتر ميلان وأرسنال ومنتخب نيجيريا وخطف جائزة أفضل لاعب فى القارة السمراء مرتين في 96 و99.