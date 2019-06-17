رياضة | مروان محسن يقود هجوم المنتخب أمام زيمبابوي .. بعد 14 يوم غياب.. الزمالك يعود إلى التدريبات

الموجز - اعداد -محمد علي هاشم

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التشكيل الأقرب لـ مباراة المنتخب المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأشار شوبير في تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير" عبر أثير "أون سبورت اف ام" إلى أن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب أعلن أنه استقر على التشكيل الأساسي للمنتخب بكأس الأمم الأفريقية.

وأضاف شوبير أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي سيكون الحارس الأساسي للمنتخب.

و جاء باقي التشكيل كالتالي:

محمد النني نجم ارسنال - طارق حامد نجم الزمالك - أيمن أشرف نجم الأهلي - محمد صلاح نجم ليفربول - أحمد المحمدي نجم استون فيلا - أحمد حجازي نجم ويست بروميتش - محمود تريزيجيه نجم قاسم باشا - عبدالله السعيد نجم بيراميدز - مروان محسن نجم الأهلي.

وأكد أن الأمر غير محسوم بالنسبة لـ باهر المحمدي نجم الإسماعيلي ومحمود حمدي الونش نجم الزمالك ومحمود علاء نجم الزمالك، مشددا على أن أجيري يفضل اللاعب القوي في الملعب لذلك فمشاركة علاء أمر مستبعد.

وستنطلق مباراة المنتخب أمام زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء في استاد القاهرة. (المصدر)

بعد 14 يوم غياب.. الزمالك يعود إلى التدريبات

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مساء اليوم الاثنين، إلى تدريباته بملعب عبداللطيف ِأبورجيلة بالقلعة البيضاء، استعدادا لمباريات الدورى الثلاث المتبقية للفريق الأبيض والتى تقام عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.

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ويتبقى للزمالك ثلاثة مباريات فى الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي مقررا لها أيام 23 و26 و30 يوليو المقبل يحتاج فيها الفريق الأبيض بقيادة مدربه خالد جلال للفوز جميعا للتتويج بلقب الدوري الغائب عن دولاب بطولاته منذ عام 2015.

وحصل الزمالك على راحة سلبية من التدريبات على مدار 14 يوما منذ خوض الفريق لقاء حرس الحدود فى الجولة الـ30 للدورى فى الثالث من يونيو الجارى والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويغيب عن الزمالك فى تدريباته اليوم لاعبيه الدوليين المنضمين للمنتخبات الوطنية مثل الرباعى محمود عبدالرحميم جنش ومحمود حمدى الونش ومحمود علاء وطارق حامد مع منتخب مصر وفرجانى ساسى مع منتخب تونس وخالد بوطيب مع منتخب المغرب. (المصدر)

الصحف الجزائرية: مشعوذو القارة السمراء بدأوا التكهن بالفائز بلقب أمم أفريقيا

بدأت التكهنات من قبل المشعوذين حول المنتخب الفائز بلقب بطولة أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وحسب تقارير الصحف الجزائرية، فإن مشعوذا سنغاليا تنبأ بوصول منتخبه لنهائي البطولة، وتتويجه بالكأس الأفريقي علي حساب منتخب الكاميرون في نهائي البطولة.

وخسر منتخب السنغال نهائي بطولة نسخة مالى 2002 أمام الكاميرون بضربات الترجيح كما حققت الأسود التى لا تروض الكأس نسخة 2007 بالجابون.

وتخوض السنغال المنافسة في دور المجموعة برفقة كلا من الجزائر وكينيا وتنزانيا بينما يلعب الكاميرون في مجموعة غانا والبنبن وغينيا بيساو.

وإلي بنين، تكهنت مشعوذة بتحقيق منتخب بلادها إنجازا تاريخيا في مشوار بطولة القارة السمراء، وشاركت بنين في 3 نسخ فقط لكأس الامم الأفريقية وكان يخرج دائما من الدور الأول.

ويخوض منتخب البنين منافسات كان مصر 2019 في مجموعة تتكون من الكاميرون وغانا وغينيا بيساو بعد التأهل في التصفيات برفقة منتخب الجزائر علي حساب جامبيا والتوجو.(المصدر)