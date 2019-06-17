لقاء الرباط الماسي: اتشيفاريا على الموعد في الوثب الطويل

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كان الظاهرة الكوبي خوان ميغيل اتشيفاريا على الموعد في مسابقة الوثب الطويل ضمن لقاء الرباط الدولي ضمن الدوري الماسي لالعاب القوى الاحد مسجلا 34ر8 م.

وترقب الجميع المواجهة بين اتشافاريا وبطل العالم الجنوب أفريقي لوفو مانيونغا لكن الأخير خرج من الملعب على حمالة بعد اصابته في محاولته الرابعة مكتفيا بتسجيل 21ر8 م.

ولم يكن اتشيفاريا بعيدا عن أفضل رقم سجل خلال هذا العام في هذه المسابقة والمسجل باسم الاميركي جف هندرسون (38ر8).

وكان اتشيفاريا لفت الانظار اليه عندما سجل قفزتين مدهشتين في حزيران/يونيو عام 2018 بتسجيله 83ر8 م، ثم 92ر8 م في آذار/مارس 2019، لكن الرقمين لم يعتمدا رسميا لان سرعة الهواء كانت أكثر من المعدل المسموح به.

ووضع اتشيفاريا نصب عينيه تحطيم الرقم القياسي في الوثب الطويل والصامد منذ عام 1991 باسم الاميركي مايك باول (95ر8 م).

وحسم الأوكراني بوهدان بوندارنكو مسابقة الوثب العالي في صالحه متخطيا ارتفاع 28ر2 مترين متقدما على الياباني ناوتو توبي بفارق المحاولات علما بان القطري معتز برشم لم يشارك في هذا اللقاء.

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واحتل العداء الكندي اندري دو غراس المركز الاول في سباق 200 م مسجلا 19ر20 ثانية.

وتميز لقاء الرباط بتسجيل افضل رقمين في العالم هذه السنة في سباقي 3 الاف م موانع باسك العداء الاثيوبي غيتينت والي (01ر06ر8 دقائق)، ومواطنته غينزيبي ديبابا في سباق 1500 م مسجلة 47ر55ر3 دقائق.

وقالت ديبابا حاملة الرقم القياسي في سباق 1500 م (07ر50ر3 دقائق) وبطلة العام في هذا السشباق عام 2015 "انا مستعدة لخوض غمار بطولة العالم لالعاب القوى في الدوحة".

وحسم العداء الروسي سيرغي شوبنكوف سباق 110 امتار حواجز في صالحه مسجلا 12ر13 ثانية متفوقا على البطل العالمي والاولمبي الجامايكي عمر ماكلود الذي اكتفى بالمركز الرابع.

كذلك توج العداء البوتسواني نايجل اموس بساق 800 م مسجلا 57ر45ر1 دقيقة.

وفي سباق 100 متر للسيدات، كان الفوز من نصيب النيجيرية بليسينغ اوكاغباري بتسجيلها 05ر11 ثانية.

وتوجت العداءة البحرينية سولى عيد ناصر بسباق 400 م مسجلة 13ر50 ثانية.