لا تعديل على صدارة المحترفات وبيريتيني على مشارف نادي العشرين الاوائل

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لم يطرأ أي تعديل على مراكز الصدارة في تصنيف اللاعبات المحترفات في كرة المضرب الصادر اليوم الإثنين حيث حافظت اليابانية ناومي أوساكا على المركز الأول متقدمة على الاسترالية آشلي بارتي الفائزة حديثا ببطولة فرنسا المفتوحة، والتشيكية كارولينا بليسكوفا.

وصعدت الفرنسية كارولين غارسيا، المتوجة ببطولة نوتنغهام الإنكليزية، خمسة مراكز وباتت في المركز الثالث والعشرين بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش في المباراة النهائية، في حين ارتقت الأميركية أليسون ريسكه 12 مركزا وباتت تحتل المركز التاسع والاربعين بعد احرازها لقب بطلة دورة شتوتغارت الألمانية بفوزها على الهولندي كيكي برتنز المصنفة رابعة عالميا.

- ترتيب العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا 6377 نقطة

2- الأسترالية آشلي بارتي 6125

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5685

4- الهولندية كيكي برتنز 5425

5- التشيكية بترا كفيتوفا 4925

6- الألمانية أنجيليك كيربر 4675

7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3967

8- الرومانية سيمونا هاليب 3963

9- الأميركية سلون ستيفنز 3682

10- البيلاروسية آرينا سابالنكا 3565

الإيطالي بيريتيني على مشارف نادي العشرين الاوائل

بات الإيطالي ماتيو بيريتيني الفائز بدورة شتوتغارت الالمانية على الملاعب العشبية الاحد، على مشارف نادي العشرين الأوائل في التصنيف العالمي الصادر الإثنين عن رابطة كرة المضرب للاعبين المحترفين.

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وصعد بيريتيني (23 عاما)، المتوج باللقب الثالث في مسيرته الاحترافية، ثمان مراتب وبات في المركز الثاني والعشرين بفارق مركز واحد خلف وصيفه في شتوتغارت الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرين الاولى في التصنيف بسبب غياب اللاعبين الكبار عن دورتي شتوتغارت وهرتوغنبوش الهولندية التي نال لقبها الفرنسي أدريان مانارينو على حساب الأسترالي جوردان طومسون.

وهو اللقب الأول لمانارينو في مسيرته الاحترافية ومكنه من الارتقاء 10 مراكز حيث أصبح يحتل المركز الـ34.

- تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12715 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7945

3- السويسري روجيه فيدرر 6420

4- النمسوي دومينيك تييم 4685

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4360

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4215

7- الياباني كي نيشيكوري 4040

8- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3565

9- الروسي كارن خاتشانوف 2980

10- الإيطالي فابيو فونييني 2785